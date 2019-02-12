Tanzim satışında ilk gün rakamları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 50 noktada başladığı tanzim sebze satışında ilk gün toplam 297.7 ton sebze satıldı. Vatandaşların en çok tercih ettiği ürün 118 ton ile domates oldu. Patlıcan 2.7 ton satıldı. İlk gün toplam 794 bin 150 liralık satış yapılmış oldu.

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün 50 ayrı noktada tanzim satışlarına başladı. Sebzeler tarladan alınan fiyata doğrudan vatandaşa sunuldu. Domates 3, patates 2, soğan 2, salatalık 4, patlıcan 4.5, ıspanak 4, çarliston ve sivri biber 6 liradan satışa çıkarıldı.

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Belediyenin açıkladığı ilk gün bilançosuna göre İstanbul genelinde toplam 297.7 ton (297 bin 700 kilogram) sebze satıldı. En çok satılan ürün 118 ton ile domates olurken en az satılan ise 1 ton ile sivri biber oldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin aktardığına göre ilk gün satış tablosu şöyle oluştu:

Ispanak 16 ton

Patates 70 ton

Domates 118 ton

Salatalık 15 ton

Patlıcan 2.7 ton

Biber çarliston 2 ton

Biber sivri 1 ton

Soğan 73 ton

794 BİN LİRALIK SATIŞ

Bu rakamlara göre 64 bin liralık ıspanak, 140 bin liralık patates, 354 bin liralık domates, 60 bin liralık salatalık, 12 bin 150 liralık patlıcan, 12 bin liralık çarliston biber, 6 bin liralık sivri biber, 146 bin liralık soğan satıldı. İlk gün toplam 794 bin 150 liralık satış yapılmış oldu.