Dünyada ilk kez klasik bir banka 'Bitcoin ATM'si uygulaması başlattı

Banka, yaptığı basın açıklamasında müşterilerine ülkenin ulusal parası ile Bitcoin ve diğer kripto paraları alıp satma imkanı tanıyan ATM makinesinin şimdilik sadece merkez şubede hizmet vereceğini belirtti.

​Banka yetkilileri gelen talebe göre kripto para ATM'lerinin başka şubelere yerleştirileceğini de ekledi.

2017'de Slovenya'da Yer alan LON İsimli bir banka hizmete soktuğu bir ATM cihazı ile müşterilerine Bitcoin satın alma imkanı tanımıştı. Fakat bu makine, doğrudan Bitcoin satmıyordu. Müşteriler makineden aldıkları bir makbuz ile bir kripto para borsasından Bitcoin alabiliyorlardı. Yine 2017de Avusturya'da sadece Bitcoin için kurulan Bitcoin-Bank isimli bir banka müşterilerine ATM'lerinde Bitcoin alım-satım imkanı tanımıştı.

Reelmedia CTO'su Mike Abundo ise Twitter hesabında Union Bank'ın merkez şubesine yerleştirilen ATM'nin bir fotoğrafını paylaştı.