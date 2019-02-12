CHP'li Yarkadaş: Tanzim satış İstanbul'da 2 günde 400 bin TL zarar etti

İstanbul'da kurulan tanzim satış noktalarının iki günde 400 bin TL zarar ettiğini söyleyen eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, "İBB, Aydıncık'tan 4.5 TL'ye mal ettiği salatayı tezgahta 4 TL'ye satıyor. Ve böylece kilo başına 50 kuruş zarar ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satışlarla ilgili bir açıklama yaparak 2 günde 297.7 ton sebze satıldığını belirtti. Satış noktalarında domates 3, patlıcan 4.5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satıldı.

© AA / İdris Sülün Tanzim satışında ilk gün rakamları belli oldu

Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş ise bu durumun İBB'yi zarara soktuğunu söyledi. Twitter hesabından yayınladığı mesajlarla tanzim satış noktaları hakkında bilgi veren Yarkadaş, şu mesajları paylaştı:

"Az önce Mersin Aydıncık Hali'ni aradım. İBB Tanzim Satış Çadırı için iki TIR salata sarılmış. Toplam 40 ton salata şu an İstanbul yolunda… İBB, salatanın kilosunu Aydıncık Hali'nden 4 TL'ye satın almış. Buna 50 kuruş da nakliye masrafı biniyor. Salata böylece 4.5 TL oluyor. Bu 360 ton sebze meyvenin İstanbul'a geldiğini gösteriyor. Demek ki; İBB dün her ürünün kilosunu ortalama 50 kuruş zararla sattı. 360 ton sebze meyvenin kilo başına 50 kuruş zararla satılması ortaya çok ciddi bir maliyet çıkarıyor. Bu zararı kim nasıl ve nereden karşılayacak?"

'HER GÜN ORTALAMA 200 BİN TL ZARAR'



"İBB, aldığı fiyata mal satarak, her gün ortalama 200 bin TL zarar edecek. Sadece iki günde yaklaşık 400 bin TL'lik bir zarar var şu an… Seçim öncesi popülizm uğruna, kamunun kaynakları adeta yağmalanıyor. Bu tablonun Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli'de yaşandığını da unutmayın" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

"Üretimi yok eden, tarımı bitiren AKP, suçu komisyonculara yıkmaya çalışıyor. Bugün İstanbul Bayrampaşa Hali esnafına bu yüzden ceza yağdırdılar. Hal esnafının ‘yerinden' 4 TL'ye aldığı salatayı 4 TL'den daha düşük bir fiyata satmasını istediler. Fiyat düşürmeyene ceza yazdılar. İşin özeti şu: AKP tarımı bitirirken, kendisine yeni bir TEKEL oluşturmanın da zeminini yaratıyor. Kent merkezine çadır kurup, bir kilo kotalı patlıcan satarak, popülizmin doruğuna çıkıyor. Yoksullaştırılan halkımız ise günü kurtarmak için saatlerce kuyrukta bekletiliyor."