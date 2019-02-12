CHP'li Yarkadaş: Tanzim satış İstanbul'da 2 günde 400 bin TL zarar etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satışlarla ilgili bir açıklama yaparak 2 günde 297.7 ton sebze satıldığını belirtti. Satış noktalarında domates 3, patlıcan 4.5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satıldı.
"Az önce Mersin Aydıncık Hali'ni aradım. İBB Tanzim Satış Çadırı için iki TIR salata sarılmış. Toplam 40 ton salata şu an İstanbul yolunda… İBB, salatanın kilosunu Aydıncık Hali'nden 4 TL'ye satın almış. Buna 50 kuruş da nakliye masrafı biniyor. Salata böylece 4.5 TL oluyor. Bu 360 ton sebze meyvenin İstanbul'a geldiğini gösteriyor. Demek ki; İBB dün her ürünün kilosunu ortalama 50 kuruş zararla sattı. 360 ton sebze meyvenin kilo başına 50 kuruş zararla satılması ortaya çok ciddi bir maliyet çıkarıyor. Bu zararı kim nasıl ve nereden karşılayacak?"
'HER GÜN ORTALAMA 200 BİN TL ZARAR'
"Üretimi yok eden, tarımı bitiren AKP, suçu komisyonculara yıkmaya çalışıyor. Bugün İstanbul Bayrampaşa Hali esnafına bu yüzden ceza yağdırdılar. Hal esnafının ‘yerinden' 4 TL'ye aldığı salatayı 4 TL'den daha düşük bir fiyata satmasını istediler. Fiyat düşürmeyene ceza yazdılar. İşin özeti şu: AKP tarımı bitirirken, kendisine yeni bir TEKEL oluşturmanın da zeminini yaratıyor. Kent merkezine çadır kurup, bir kilo kotalı patlıcan satarak, popülizmin doruğuna çıkıyor. Yoksullaştırılan halkımız ise günü kurtarmak için saatlerce kuyrukta bekletiliyor."
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