Habertürk yazarı Yıldırım: Böyle bir kar marjı kadın ticaretinde bile yok

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, sebze meyve fiyatlarında yaşanan artışa dair değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım'ın "Böyle bir kar marjı hiçbir yerde yok, hiçbir kazançta yok. Bu kadın ticaretinde bile yok, affedersiniz. Uyuşturucu ticaretinde yok. Yüzde 800 kar olmaz yani" ifadesi tartışmalara neden oldu.

Habertürk yazarı Abdurraman Yıldırım, dün Habertürk TV'de yayınlanan 'Para' programında sebze meyve fiyatlarında yaşanan artışa dair konuştu.

Sebze meyve fiyatlarının tarladan tezgaha gelene kadar iki kat arttığına dikkat çeken Yıldırım, bu sırada sosyal medyada tartışmalara neden olan bir benzetme yaptı.

Yıldırım, "Böyle bir kar marjı hiçbir yerde yok, hiçbir kazançta yok. Bu kadın ticaretinde bile yok, affedersiniz. Uyuşturucu ticaretinde yok. Yüzde 800 kar olmaz yani" dedi.

Aynı dakikalarda programın sunucusu Ebru Baki'nin oldukça şaşırdığı görüldü. Baki, devamında "Tabii bu saydıklarınızın aslında ticaretle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Habertürk yazarı Yıldırım: Böyle bir kar marjı kadın ticaretinde bile yokhttps://t.co/7AGhSFfp5f pic.twitter.com/AZcTLefcAI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 13, 2019

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