Marketlerde tanzim fiyatları: Sınır 3 kilo

Gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin önüne geçmek için yapılan tanzim satışları İstanbul ve Ankara'da 80 noktada sürüyor. İkinci günde vatandaşın ilgisi yine yoğun oldu.
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Tanzim satış uygulamasının başlamasıyla büyük marketlerde de fiyatlar geriledi. Büyük ve küçük market zincirleri tanzim noktalarındaki fiyatlardan satış yapmaya başladı.
Marketler yine tanzimlerde olduğu gibi 3 kilogramlık satış sınırı koydu. Aynı üründen daha fazla almak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatlardan yine alabiliyor.
Ürünlerini halden alan küçük esnaf ise domatesi 6 liradan satmaya devam etti. Zira İstanbul'da domatesin halden çıkış fiyatı 4 lira 50 kuruş.
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