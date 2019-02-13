Marketlerde tanzim fiyatları: Sınır 3 kilo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçeceğini duyurduğu tanzim satışları başladı. Yoğun ilginin ardından büyük ve küçük market zincirleri de tanzim fiyatlarından satışa başladı.

© AA / İdris Sülün Tanzim satışında ilk gün rakamları belli oldu

Gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin önüne geçmek için yapılan tanzim satışları İstanbul ve Ankara'da 80 noktada sürüyor. İkinci günde vatandaşın ilgisi yine yoğun oldu.

Tanzim satış uygulamasının başlamasıyla büyük marketlerde de fiyatlar geriledi. Büyük ve küçük market zincirleri tanzim noktalarındaki fiyatlardan satış yapmaya başladı.

Marketler yine tanzimlerde olduğu gibi 3 kilogramlık satış sınırı koydu. Aynı üründen daha fazla almak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatlardan yine alabiliyor.

Ürünlerini halden alan küçük esnaf ise domatesi 6 liradan satmaya devam etti. Zira İstanbul'da domatesin halden çıkış fiyatı 4 lira 50 kuruş.