Dolar/TL'de yükseliş kalıcı olmadı

Dolar/TL, ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret gerilimini giderecek bir uzlaşıya varacakları beklentisiyle güne düşüşle başladı.

© REUTERS / Dado Ruvic Dolar endeksinde yükseliş sürdü, kur yönünü yukarı çevirdi

ABD faiz artış hızındaki yavaşlama ve TCMB'nin sıkı duruş söylemlerinin yarattığı iyimserlikle son dönemde 5.25 civarında yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 5.29'a kadar yükselmişti.

Dünya'nın aktardığına göre ancak bu yükseliş ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlikle yerini yeniden düşüşe bıraktı. Dün 5.29'u test eden dolar/TL yönünü aşağı çevirdi ve 5.2515 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.9560 seviyesinde.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmazlığının çözümü için 1 Mart olarak koyduğu son tarih 'biraz kaymasına' göz yumabileceğini ancak bunu tercih etmediğini ve ileride nihai anlaşma için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini söyledi.

ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen aldığı gümrük vergisi 1 Mart'a kadar anlaşma sağlanamazsa yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselecek.