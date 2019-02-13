Ford, İngiltere'den çıkıyor

ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor, İngiltere'de yaptığı üretimi başka ülkelere taşımak için çalışmalarını hızlandırdığını Başbakanı Theresa May'e bildirdi.
The Times gazetesinde yer alan habere göre iş dünyası liderleri May ile özel bir görüşme yaptı. Ford hazırlıklarını bu toplantıda May'e söyledi.
Ford told Britain's May it is preparing alternative production sites: The Times https://t.co/uxHvLg3OEZ pic.twitter.com/ICFWisRP5L— Reuters Top News (@Reuters) February 13, 2019
Ford İngiltere'de iki tesiste motor üretiyor. Şirket İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden herhangi bir anlaşma sağlamadan ayrılması halinde 1 milyar dolarlık bir maliyet ile karşı karşıya kalacağını geçen ay belirtmişti.
İngiltere AB'den 29 Mart'ta ayrılacak.
‘BELİRSİZLİK NEDENİYLE BU ADIMLARI ATIYORUZ'
The Times'ın haberine göre başka şirketler de Ford ile benzer endişeler ortaya koydu. Görüşmedeki bir katılımcı, "Konu artık olasılıklara hazırlık değil, belirsizlik nedeniyle bu adımları atıyoruz. Bunlar gerçek" dedi.
Japon üretici Nissan Motor da geçen hafta İngiltere'de ürettiği X-Trail SUV'un üretimini Japonya'ya kaydıracağını, İngiltere'nin AB'den ayrılması nedeniyle uzun vadeli planlama yapmakta zorluk çektiğini belirtmişti.
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