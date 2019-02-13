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00:33 14 Şubat 2019
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    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş

    Sebzede e-tanzim dönemi başladı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    PTT, online alışveriş sitesi üzerinden tanzim satış uygulamasına başladı. Ulaştırma Bakanı Turhan, satışın www.epttavm.com adresinden yapılacağını duyurdu.

    Pazartesi günü Ankara ve İstanbul'da başlanan tanzim satışlar internete de taşındı.

    market
    © Fotoğraf : DHA
    Marketlerde tanzim fiyatları: Sınır 3 kilo
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT'nin online platformu üzerinden de sebze meyve alınabileceğini söyledi.

    Turhan, "Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi.

    Turhan, tarım ürünlerinin vatandaşlara ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

    BİR KİLO ÜRÜNÜN KARGO BEDELİ 3.70 LİRA

    Bakan Turhan'ın açıklamasının ardından epttavm.com'a ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü. Siteye girmek isteyenler 'Bu siteye ulaşılamıyor' mesajıyla karşılaşıyor.

    Site üzerinden alışveriş yapmayı denediğimizde, bir ürün için en fazla 3 kilo sepete eklenebiliyor. Bir kilo ürünün kargo bedeli ise 3.70 TL.

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    Etiketler:
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT, Mehmet Cahit Turhan, Türkiye
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