Sebzede e-tanzim dönemi başladı

Pazartesi günü Ankara ve İstanbul'da başlanan tanzim satışlar internete de taşındı.
Turhan, "Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi.
Turhan, tarım ürünlerinin vatandaşlara ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.
BİR KİLO ÜRÜNÜN KARGO BEDELİ 3.70 LİRA
Bakan Turhan'ın açıklamasının ardından epttavm.com'a ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü. Siteye girmek isteyenler 'Bu siteye ulaşılamıyor' mesajıyla karşılaşıyor.
Site üzerinden alışveriş yapmayı denediğimizde, bir ürün için en fazla 3 kilo sepete eklenebiliyor. Bir kilo ürünün kargo bedeli ise 3.70 TL.
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