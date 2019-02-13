Erdoğan: Esnafın ekmeğiyle oynamıyoruz, ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız

Tanzim satışa ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik tetikçilere sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. Biz esnafımızın ekmeğiyle oynamıyoruz, milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz" dedi. Erdoğan, "Geçmişte esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak sizi en iyi ben anlarım" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Voleybol Sahası'nda düzenlenen 'Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.

Vergi mevzuatında esnaf ve sanatkarlar lehine düzenlemeler yaptıklarını ve şimdiye kadar 2 milyona yakın esnafa 100 milyar lira kredi verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Biz sizleri Allah için seviyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Esnafın dirliği, huzuru refahı mutluluğu bizim için çok önemlidir. Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yapmış biri olarak sizi en iyi ben anlarım. 17 yıldır esnaf ve sanatkarımıza en güzel hizmeti getirmeye gayret ettik" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'ESNAFIN FAİZ YÜKÜ ALTINDA EZİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK'

© AA / Yasin Aras Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı: Artık kanunlar değişiyor

- Gezi olaylarında, çukur eylemlerinde, 15 Temmuz darbe girişiminde yanımızdaydınız. Yurtdışından ve yurt içinden ülkemize yönelik her hücuma sizlerle birlikte göğüs gerdik. Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük.

— Esnafın faiz yükü altında ezilmesinin önüne geçtik. Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 ile yüzde sıfır seviyesine kadar indiren iktidarız. Kredi limitlerini artırdık. Geçtiğimiz yıl kredi kullanarak işini geliştiren esnafın sayısı 494 bine yakın.

— Yurt dışından ve yurt içinden ülkemize yönelik her hücuma sizlerle birlikte göğüs gerdik.

Türkiye Esnaf Buluşması https://t.co/KhFG8Sm8zd — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 13 февраля 2019 г.

'DERT SADECE SOĞAN, PATLICAN DEĞİL'

— Milletimiz özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkelidir. Biz de öfkeliyiz. İşte onun için tanzim satışların kurulması kararını aldık.

​- Esnaf kimdir? Milletin bir ferdidir. Derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satmak. Dert sadece soğan, patlıcan değil. Fırsatçılara ikazımızı yaptık. Fiyatları makul kâr seviyelerine çekme çağrısı yaptık. Şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladı.

— (Tanzim satış noktaları) Seçim sonrası belediyelerimizin organizasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, ilgili bakanlıklarımız oturacaksınız, konuşacaksınız. Belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz.

— Amacımız asla ve asla esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak, onların ekmeğini elinden almak değildir. Milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır.

'SEFALET EDEBİYATI YAPANLAR ANCAK KENDİLERİNİ KANDIRIR'

— 17 yıldır Türkiye'de hangi hizmeti yaptıysak bundan milletin her bir ferdinin kazanmasını sağladık. Sefalet edebiyatı yapanlar milletimizi değil, ancak kendilerini kandırır. Biz, milletimizi sefaletten kurtarma değil onları dünyanın en ileri ülkelerinin hayat standartlarına çıkartma sözü veriyoruz.

© AA / Erçin Top Erdoğan: Tanzim satış noktalarında fiyatlar yarı yarıya düştü, temizlik maddeleri satışına da gireceğiz

- Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde ama ahlakı, izanı elden bırakmayan esnaf ve sanatkara sonuna kadar desteği sürdüreceğiz. Ahilik kültürü, ahilik ilkeleri, ahi ahlakı diyoruz ya işte bunun önemini son yaşadığımız hadiselerde bir kez daha gördük. Şayet esnaf ve sanatkarlarımız kendi içlerinde ahilik değerlerine uymayan çürük elmaları ayıklar, fırsatçıların önünü keserlerse devletin bu tür müdahalelerine ihtiyaç olmaz.

— İnşallah ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. Biz esnafımızın, sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz, tam tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz.

'ÇIKMIŞ BİR GENEL BAŞKAN BAYAN 'MERMİYLE BUNLARI BİRBİRİNE KARIŞTIRIYOR' DİYOR'

- Bu millet Çanakkale'de bir tas çorbayı kardeşi Mehmet'le paylaşan bir kültürün mensubudur. Karşımıza patates, biber, soğanla çıkanlar stoklarda bunları çürütmüşlerdir. Esnaf ve sanatkarlarımızın 31 Mart'ta vereceği destek bizim için kıymetlidir. Bugüne kadar hep birlikte omuz omuza yol yürüdük.

— Çıkmış bir tane genel başkan bayan diyor ki 'Mermiyle bunları birbirine karıştırıyor'. Sen siyaseti birbirine karıştırıyorsun da farkında değilsin.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mermi fiyatları açıklamalarına tepki göstererek, "Bu millet sıkılan merminin hesabını tutmaz. 2.5 katrilyon liraya aldığın o lüks uçak kaç mermi eder? Önce bunu hesapla da ondan sonra millete ahkam kesersin. Senin o uçağının masrafıyla 158 F-16 pilotu 40'ar saat operasyon yapar. Mehmetçiğin tüfeğine 1 milyar tane mermi alınır. Millet ordusunun muhasebesini tutmuyor ama bil ki senin şatafatının hesabını tutuyor" demişti.