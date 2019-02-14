MHP'li Enginyurt: Ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Hazır tanzim satış işine el atmış iken, bir de akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak diyorum. Ne güzel olur; ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik" ifadesini kullandı.