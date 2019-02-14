MHP'li Enginyurt: Ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş sağlanması amacıyla başlatılan tanzim satış uygulamasını değerlendirdi.
Benzin fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:
- Hazır tanzim satış işine el atmış iken, bir de akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak diyorum. Ne güzel olur; ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik.
Hazır Tanzim satış işine el atmış iken,bir de AKARYAKIT TANZİM SATIŞ istasyonları da kursak diyorum.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 13, 2019
Ne güzel olur;ucuz mazot,ucuz benzini çok özledik.
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