Sanayi üretimi Aralık 2018'de yüzde 1.4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018'in aralık ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Verilere göre sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 azaldı.

© Flickr / Victoria Pickering Türk ve ABD'li savunma sanayi temsilcileri Ankara'da bir araya geldi

Ekonomistler daralmanın yüzde 7,5 olmasını bekliyordu.

Alt sektörler incelendiğinde söz konusu ayda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1.4 azaldı.

Alt sektörlere bakıldığında, aralıkta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 daraldı.