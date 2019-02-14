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10:50 14 Şubat 2019
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    Airbus A380

    Emirates siparişleri geri çekmişti: Airbus, A380 üretimini sonlandırma kararı aldı

    © Flickr/ Craignos
    Ekonomi
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    Fransız uçak üreticisi Airbus, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'in üretimini sonlandırdı.

    IranAir, yaptırımların kalkmasının ardından ilk Batı yapımı jetini (Airbus A321) 11 Ocak 2017'de Airbus'tan teslim almıştı.
    © REUTERS / Regis Duvignau
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    Firmadan yapılan açıklamada, A380'lerin son teslimatının 2021 yılında yapılacağı kaydedildi. Karar, A380'in en büyük müşterisi olan Dubai merkezli Emirates'in sipariş sayısını düşürmesinden sonra geldi.

    40 adet A330 ve 30 adet A350 olmak üzere 21.4 milyar dolar liste fiyatına sahip 70 Airbus uçağı için Fransız üreticiye sipariş geçtiğini açıklayan Emirates, daha önceki 163 adet A380 siparişini 123 adede düşürdüğünü duyurdu.

    A380 uçaklarının en büyük müşterisi olan Emirates Airlines'ın 2021'e kadar teslim alacağı 14 adet A380 bulunuyor. Bu süreçte Japon ANA'ya da 3 adet A380 teslim edilecek.

    Airbus CEO'su Tom Enders, kararı 'acı verici' olarak değerlendirirken, Flight Global'in Asya sorumlusu Greg Waldron, endüstrinin dört motorlu A380 gibi daha büyük modellerden daha küçük ve geniş gövdeli jetler lehine değiştiğini söyledi.

    Boeing'in 747 modeline rakip olması için piyasaya sürülen Airbus A380 ticari jetleri standart opsiyonda 544 yolcu taşıyabiliyordu.

     

    Etiketler:
    uçak firması, sipariş, piyasa, açıklama, Airbus A380, Emirates, Airbus, Greg Waldron, Tom Enders, BAE, Fransa
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