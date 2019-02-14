Rus Tarım Bakanlığı: Türkiye pazarına Rusya üretimi sığır etinin sevkiyatına bu yıl başlamayı bekliyoruz

Soçi'de devam eden yatırım forumu kapsamında gazetecilerle görüşen Rus Tarım Bakanı Patruşev, "Türkiye'ye sevk edilen ürünlerin isim listesi daha da genişleyecek. Sözgelimi Tarım Bakanlığı, yerli üretimimiz olan sığır etinin sevkiyatının artık bu yıl başlamasını bekliyor" dedi.

Patruşev ayrıca, Rusya'nın Türk pazarındaki varlığının 'aktif bir biçimde' artmaya devam ettiğini de kaydetti. Rusya'nın Türkiye'ye tarım ürünü sevkiyatının, geçen sene yüzde 7 oranında artarak 1.9 milyar dolara kadar yükseldiğini belirten Rus Tarım Bakanı, Türkiye'ye sevkiyatı artan tarım ürünlerinin başta buğday ve arpa olduğunu da ekledi.

Rusya üretimi sığır etinin Türkiye pazarına sevkiyatının yapılması, uzun zamandan beri tartışılan bir konu. İthalatın başlayabilmesi için gereken anlaşmaların sağlanmasına karşın sığır etinin sevkiyatına uzun zamandır geçilemiyor.