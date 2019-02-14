Dolar 5.30'a yükseldi

Dolar endeksi bugün 97.29 ile 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Buna paralel 5.25'lerden yukarı doğru hareketlenen kur gün içinde 5.3175'i test etti.

© REUTERS / Dado Ruvic Dolar endeksinde yükseliş sürdü, kur yönünü yukarı çevirdi

Dolar; ABD'de çekirdek enflasyonun güçlü seyrini sürdürmesi ve Avrupa'da beklentilerin altında gelen sanayi üretiminin euroyu zayıflatmasından destek buluyor.

Dünya'nın aktardığına göre kur saat 5.3005'den işlem görürken, euro/TL 5.9800 seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise ABD-Çin görüşmelerine yönelik iyimserlik ve ticaret ateşkesinde son tarih olan 1 Mart'ın ötelenebileceği beklentisine rağmen dövizdeki artışın etkisiyle yüzde 0.30 ekside 101.350 puanda.