Dolar 5.30'a yükseldi

Dolar endeksi bugün 97.29 ile 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Buna paralel 5.25'lerden yukarı doğru hareketlenen kur gün içinde 5.3175'i test etti.
Dolar; ABD'de çekirdek enflasyonun güçlü seyrini sürdürmesi ve Avrupa'da beklentilerin altında gelen sanayi üretiminin euroyu zayıflatmasından destek buluyor.
© REUTERS / Dado Ruvic
Dünya'nın aktardığına göre kur saat 5.3005'den işlem görürken, euro/TL 5.9800 seviyesinde.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise ABD-Çin görüşmelerine yönelik iyimserlik ve ticaret ateşkesinde son tarih olan 1 Mart'ın ötelenebileceği beklentisine rağmen dövizdeki artışın etkisiyle yüzde 0.30 ekside 101.350 puanda.
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