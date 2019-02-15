Dolar/TL güne 5.30 sınırında başladı

Dün 5.32'ye kadar yükselen dolar/TL kuru yeni güne 5.30 sınırında başladı.

Dolar/TL kuru son işlem gününe yükselişle başladı. Dün 5.28'den 5.32'ye kadar yükselen dolar bu sabah yüzde 0.2 artışla 5.29'da seyrediyor, euro 5.97'de, sepet kur 5.63'te.

© REUTERS / Dado Ruvic Dolar endeksinde yükseliş sürdü, kur yönünü yukarı çevirdi

Asya piyasalarının çoğu da bugün düşüşte. Küresel piyasalar ABD-Çin ticaret müzakerelerini takip ediyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, ABD'de perakende satışlar Aralık'ta yüzde 1.2 ile 9 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi, veri sonrası uluslararası piyasalarda dolar gerilerken dolar endeksi bugün hafif artışla 96.91'de işlem görüyor.

Bugün içeride Kasım ayı işsizlik verisi, ABD'de sanayi üretimi takip edilecek. Bu gece saatlerinde ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi açıklanacak.