Dolar/TL güne 5.30 sınırında başladı

Dolar/TL kuru son işlem gününe yükselişle başladı. Dün 5.28'den 5.32'ye kadar yükselen dolar bu sabah yüzde 0.2 artışla 5.29'da seyrediyor, euro 5.97'de, sepet kur 5.63'te.
Asya piyasalarının çoğu da bugün düşüşte. Küresel piyasalar ABD-Çin ticaret müzakerelerini takip ediyor.
© REUTERS / Dado Ruvic
Bloomberg'in aktardığına göre, ABD'de perakende satışlar Aralık'ta yüzde 1.2 ile 9 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi, veri sonrası uluslararası piyasalarda dolar gerilerken dolar endeksi bugün hafif artışla 96.91'de işlem görüyor.
Bugün içeride Kasım ayı işsizlik verisi, ABD'de sanayi üretimi takip edilecek. Bu gece saatlerinde ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi açıklanacak.
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