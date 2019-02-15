Albayrak: Bütçe 5 milyar TL fazla verdi

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 5.1 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12.4 TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklandı.

Buna göre faiz dışı fazla ocakta 12.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Merkez yönetim bütçesi ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi.

Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu. pic.twitter.com/eNUpvzhALT — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 февраля 2019 г.

​Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" ifadesini kullandı.