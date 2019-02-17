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11:40 17 Şubat 2019
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    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş

    Tanzim satışlar nedeniyle marketler zararına satışa başladı: İflaslar kapıda

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın ardından kurulan tanzim mağazalarıyla birlikte zincir marketler, tanzim fiyatlarına yakın satışlar yapmaya başladı. Perakende sektörü temsilcileri, hükümet baskısı ve rekabet için buna mecbur kaldıklarını, böyle devam ederse iflas edeceklerini söyledi.

    Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başladı. Üzerine kâr payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülürken, hükümet, gıdadaki yüksek fiyatları komisyonculara bağladı.

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    Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, perakende sektörü yetkilileri, belediyelerin kira, personel, elektrik, vergi gibi giderleri olmadığının altını çizerek, tanzim uygulamasını 'seçim yatırımı' olarak değerlendirdi.

    Cumhuriyet'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen perakende sektörü yetkilileri, hükümet baskısıyla bazı ürünlerde zararına satış yapmak zorunda kaldıklarını, böyle giderse batabileceklerini söyledi.

    "Belediyeler tanzim noktalarında zararına satıyor. Biz de baskı nedeniyle ve rekabet edebilmek için indirim yaptık, bazı ürünleri zararına ya da maliyetine satıyoruz. Belediyelerin kira, personel, elektrik, vergi gideri yok ama bizim var. Böyle devam ederse iflas ederiz" diyen yetkililer, tanzimin seçim yatırımı olduğunu belirtti.

    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok üründe tekel haline gelen zincir marketlerin tanzimlerin ardından bazı ürünlerde büyük indirimlere gitmek zorunda kaldığını belirtti.

    Marketlerin son aylardaki hayat pahalılığında sorumlulardan biri olduğuna işaret eden Ağaoğlu, zararına satışlar nedeniyle marketlerin başka bazı ürünlerde fiyat artışına gittikleri yönünde tüketicilerden birçok şikâyet mektubu aldıklarını dile getirdi.

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    Etiketler:
    market, tanzim satış, Tüketici Başvuru Merkezi, Aydın Ağaoğlu, Türkiye
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