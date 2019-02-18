'Soğan ve patates tüketimi düşecek'

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Özden Güngör, bu yıl yıllık kişi başı kuru soğan tüketim ortalamasının 23.5 kilodan 16-17 kiloya, yıllık kişi başına patates tüketiminin de 55 kilodan 40-45 kiloya gerileyeceği tahmininde bulundu.

Üretimdeki maliyet artışları, doğal afetler ve üretimdeki plansızlık gibi nedenlerle gıdadaki fiyat dalgalanmalarının 2019'da da süreceği, bunun da tüketimin azalmasına yol açacağı ifade edildi.

© Fotoğraf : DHA İran'dan soğan ithalatı başladı

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre , TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Özden Güngör, bu yıl yıllık kişi başı kuru soğan tüketim ortalamasının 23.5 kilodan 16-17 kiloya, yıllık kişi başına patates tüketiminin de 55 kilodan 40-45 kiloya gerileyeceği tahmininde bulundu.

Yüksek fiyatların tüketimi azaltmasına rağmen ‘tanzim' gibi geçici önlemler alındığına dikkat çeken Güngör, "Bu yöntemle çözüm yolu aramak, günübirlik rahatlamadan öteye gitmez. Tarımın sorunları çözülmeden gıda fiyatları düşmez. Üretici girdi maliyetleri, doğal afetler, üretim planlaması yapılmaması gibi nedenlerle fiyat dalgalanmalarını her dönem yaşayacağız" dedi.

2004'ten bugüne kadar toplam tarım alanının 3.4 milyon hektar azaldığını kaydeden Güngör, "Çiftçinin üretimden vazgeçmesinin en önemli nedeni girdi fiyatlarındaki artışın, ürün fiyatlarının çok üzerinde artması ve kâr edemeyişidir. Girdi maliyetleri düşürülmeli, doğal afetlere karşı önlemler alınmalı, ürünün tüketiciye ulaştırılmasında yaşanan sıkıntılar çözülmeli, uzun vadeli tarım politikaları oluşturularak üretici desteklenmeli, üretim planlaması yapılmalı, kooperatifçilik geliştirilmeli" diye konuştu.