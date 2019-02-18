Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, ABD'nin tatil olduğu haftanın ilk işlem gününe yukarı yönde 5.28 seviyesinde başladı. ABD piyasalar 'Başkanlık Günü' nedeniyle bugün kapalı olacak.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar 5.30'a yükseldi

Kur, geçen hafta doların küresel piyasalarda değerlenmesiyle 5.25 civarından 5.30'un üzerine hareketlenmişti. Cuma kapanışta 5.28 seviyesinde olan dolar/TL bugün 5.2845'den işlem görüyor. Euro/TL 5.9790'dan alıcı buluyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, geçen hafta 97.30'un üzerine çıkarak 2 ayın zirvesini gören dolar endeksi 96.80'e geriledi.

Bu arada New York Fed, ABD ekonomisi için ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini enflasyon, perakende satış ve sanayi üretim verileri sonrasında yüzde 2.17'den yüzde 1.08'e indirdi.