Rusya, petrol üretiminde Suudi Arabistan’ı geçti

JODI'nin verileri ayrıca Rusya petrol pazarının, rakip ülke pazarlarının aksine yükseldiğini ortaya koydu.
ÜRETİM
Rapora göre ABD Aralık 2018'de günde ortalama 11.658 milyon varil üreterek, bir önceki aya göre üretimini yüzde 0.3 oranında düşürdü, Suudi Arabistan ise günlük 10.643 milyon varil üretimle önceki ay verilerine göre yüzde 4.06'lık düşüş kaydetti.
Aynı dönemde Rusya'daki petrol üretim hacmi, önceki kasım ayına göre, diğer ülkelerin aksine yüzde 0.8 arttı.
İHRACAT
Rusya ile ilgili Aralık 2018 verilerine yer vermeyen JODI, ancak Moskova'nın geçen kasım ayında günde 5.615 milyon, bir önceki aysa 5.268 milyon varil petrol ihraç ettiğini ortaya koydu.
RAFİNERİLERDE İŞLENEN PETROL
ABD'deki rafinerilerde işlenen petrol hacmi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.51 artarak günde 17.5 milyon varile ulaşırken Suudi Arabistan'daysa yüzde 5.36 azalmayla günde 2.684 milyon varile geriledi.
Rusya'daki petrol işleme rakamları ise aralıkta, önceki aya göre 1.35 yükselerek günde 6.002 milyon varile ulaştı.
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