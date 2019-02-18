Rusya, petrol üretiminde Suudi Arabistan’ı geçti

Rusya’nın geçen aralıkta günde 10.738 milyon varil petrol üreterek dünyanın en büyük petrol üreticileri listesinde Suudi Arabistan’ı geçtiği ve ikinciliğe yükseldiği öğrenildi.

© AP Photo / John Moore Suudi Arabistan'dan günlük petrol üretimini azaltma sinyali

Petrol ve doğalgaz hakkındaki verilerin kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini geliştirmek için uluslararası işbirliği şirketi olan The Joint Organisations Data Initiative (JODI) kuruluşunun verilerine göre Rusya, geçen aralık ayında petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geride bıraktı ve dünyanın en büyük petrol üreticileri listesinde ikinci basamağa yükseldi.

JODI'nin verileri ayrıca Rusya petrol pazarının, rakip ülke pazarlarının aksine yükseldiğini ortaya koydu.

ÜRETİM

Rapora göre ABD Aralık 2018'de günde ortalama 11.658 milyon varil üreterek, bir önceki aya göre üretimini yüzde 0.3 oranında düşürdü, Suudi Arabistan ise günlük 10.643 milyon varil üretimle önceki ay verilerine göre yüzde 4.06'lık düşüş kaydetti.

Aynı dönemde Rusya'daki petrol üretim hacmi, önceki kasım ayına göre, diğer ülkelerin aksine yüzde 0.8 arttı.

İHRACAT

Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı geçen aralıkta yüzde 6.65 azalarak günde 7.687 milyon varil oldu, ABD'nin yaptığı ihracat ise yüzde 0.17 oranında azaldı ve günde 2.407 milyon varile geriledi.

Rusya ile ilgili Aralık 2018 verilerine yer vermeyen JODI, ancak Moskova'nın geçen kasım ayında günde 5.615 milyon, bir önceki aysa 5.268 milyon varil petrol ihraç ettiğini ortaya koydu.

RAFİNERİLERDE İŞLENEN PETROL

ABD'deki rafinerilerde işlenen petrol hacmi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.51 artarak günde 17.5 milyon varile ulaşırken Suudi Arabistan'daysa yüzde 5.36 azalmayla günde 2.684 milyon varile geriledi.

Rusya'daki petrol işleme rakamları ise aralıkta, önceki aya göre 1.35 yükselerek günde 6.002 milyon varile ulaştı.