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08:55 19 Şubat 2019
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    Honda

    'Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak' iddiası

    CC0
    Ekonomi
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    İngiltere North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson, "Honda'nın İngiltere'deki fabrikasını kapatmasının nedeni Brexit değil. Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak" iddiasında bulundu.

    Japonya'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda'nın İngiltere'deki Swindon fabrikasını 2022'de kapatacağı yönündeki açıklamalar gündem olmuştu. İngiliz haber kaynakları, fabrikadaki 3 bin 500 çalışanın işten çıkarılmasının beklendiğini yazdı.

    otomotiv
    © Flickr /
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    Honda'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, firmanın kapatma kararıyla ilgili olarak bugün günü açıklama yapabileceği belirtildi.

    Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in Financial Times'tan aktardığına göre North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson, Honda'nın İngiltere'deki fabrikayı kapatma karının Brexit ile ilgili olmadığını vurgulayarak, "Honda kararında netleşti. Honda'nın İngiltere'den çekilme kararının Brexit ile ilgisi yok. Japon otomotiv üreticisi Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak. Çünkü markanın yeni
    üretim stratejisi doğrultusunda, tüm Avrupa için üretimi Japonya'daki fabrikadan sağlanacak" dedi.

    'ŞEKERPINAR FABRİKASI HONDA'NIN AVRUPA'DAKİ İKİNCİ BÜYÜK TESİSİ'

    Fatih Altaylı
    © AA /
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    Gebze Şekerpınar'da bulunan fabrika, Honda'nın Avrupa'daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda. Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 — 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu.

    1997 yılı sonundan itibaren Honda'nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden bu yana Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yıllık üretim kapasitesi 50 bin araç olan Honda Türkiye Gebze Fabrikası'nda 770 kişi çalışıyor. Burada üretilen Civic Sedan modeli, Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail'in de dahil olduğu 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bunun yanında, Accord, Jazz, CRV, Civic Sedan ve Civic 5 Kapı modelleri için panel yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediliyor.

    Etiketler:
    işten çıkarma, çalışan, işçi, fabrika, otomobil, brexit, Honda, Justin Tomlinson, Aysel Yücel, İngiltere, Japonya, Türkiye
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