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08:56 19 Şubat 2019
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    Et üreticileri tanzim kurmak için Erdoğan'dan randevu istedi: Fiyatlar en az yüzde 30 ucuzlar

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Taze sebze ve meyveden sonra et üreticileri de tanzim kurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısını çalacak. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tunç, “Tanzim başlarsa fiyat en az yüzde 30 ucuzlar” dedi.

    Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre, hükümetin taze sebze ve meyvedeki fiyat artışlarının önüne geçmek için başlattığı tanzim satış modeli kırmızı et üreticilerini de harekete geçirdi. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ucuz yerli besi eti satışı için üreticilerin de tanzim işine girmek istediklerini söyledi.

    Domates
    © AFP 2018 / JOEL SAGET
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    Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sınırlı sayıdaki satış noktasıyla vatandaşa ulaşamadığını, ucuz eti de ucuzcu zincir marketlere verdiğini dile getiren Tunç, "ESK ithal et satışı da yapıyor. Biz aracı olmadan ucuz yerli eti vatandaşa ulaştırmak için tanzim satışa başlamak istiyoruz" dedi. Gerekirse ESK bünyesinde de bu işi yapabileceklerinin altını çizen Tunç, sadece üretici ve tüketicinin olacağı bir modelle fiyatların ciddi oranda düşebileceğini kaydetti.

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    Ette tanzim satışı başlarsa karkasta yüzde 30, şarküteride yüzde 50'ye varan indirimin söz konusu olabileceğinin altını çizen Tunç, "İlerleyen zamanlarda fiyatı 3'e katlanan süt ürünlerini de sisteme dahil edebiliriz" dedi.

    Mevcut sistemin aracılara kazandırdığını ve bu işte inanılmaz bir rant olduğunu ifade eden Tunç, "Başkan Erdoğan'a görüşme talebimizi ilettik. Bu iş için düşünülecek her modele hazırız. Yeter ki üretici birlikleri bu işin içine dahil olsun" diye konuştu. Tunç, konunun detaylarını netleştirmek için yarın üreticilerle de bir araya geleceklerini kaydetti.

    Şu anda kıymanın kilosunun dahi bazı kasaplarda 50 liraya kadar çıktığını vurgulayan Tunç, bu şekilde piyasanın da dengeleneceğini ve fiyatların vatandaşın ulaşabileceği noktaya geleceğini kaydetti.

    Etiketler:
    para, sebze, meyve, et, tanzim satış, Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bülent Tunç, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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