İlaçta zamlı tarife başladı

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, geçen günlerde ilaç fiyatlarına yapılan yüzde 26 oranındaki zam fiyatlara bugün yansıdı.
İstanbul'daki eczanelerden alınan bilgilere göre daha önce büyük boy kaşıntı ilacı 45 TL'den alıcı bulurken bugün bu rakam 49.90 TL'ye çıktı. Ağrı kesicinin fiyatı 9.94 TL'den 12.27 TL'ye yükseldi.
‘SAĞLIK HARCAMALARININ ARTACAĞI KAYGISINI TAŞIYORUZ'
Geçen günlerde Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan açıklamada, "Sahadan aldığımız veriler, zam oranının açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacılarımızın depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını gösteriyor" denilmişti. Açıklamada ayrıca, "Olası uygulamalarla vatandaşın cebinden çıkacak sağlık harcamalarının artacağı kaygısını da taşıyoruz" denmişti.
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