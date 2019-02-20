TBB: S&P'nin değerlendirmesi haksızlık

© REUTERS / Brendan McDermid Standard & Poor’s: Türk lirasında dengelenme var ancak ekonomi daralacak

TBB, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesinin 'haksız' olduğu açıklamasını yaptı.

S&P değerlendirmesinin son dönemdeki toparlanmayı dikkate almadığı kaydedilen açıklamada, değerlendirmenin, "en kötü varsayımlara dayalı senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğu, Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmadığı" kaydedildi.

Standard and Poor’s derecelendirme şirketinin açıklamalarına ilişkin Kamuoyu Duyurusu yayınlandı: https://t.co/YmFH8qQNvB — Türkiye Bankalar Birliği (@BankalarBirligi) February 20, 2019

​Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kredilerin sınıflandırılmasında "kredi riskinde önemli artış" kavramı önem kazanmıştır. Geçen yılda yaşanan dış gelişmeler, kur ve faiz artışı çerçevesinde bu kavram dikkate alınarak yapılan hesaplamalar nedeniyle, "ödemelerde bir sorun olmasa da ileride olabilir" yaklaşımı ve bankaların ihtiyatlı tutumlarının da etkisiyle, yakın izlemeye alınan kredilerde artış olmuştur.Ancak, bankaların kendi bünyelerinde geliştirdikleri modellerin sonucu belirlenen "kredi riskinde önemli artış" nedeniyle ikinci gruba alınan krediler sorunlu kredi olarak değerlendirilmemelidir. Değerlendirmenin, "kredinin ilk verildiği tarihe göre kredibilitesinde kısmen azalma olabileceği" şeklinde yorumlanması daha doğru olacaktır.

Kaldı ki, zorlu geçen yakın dönemlere ilişkin verilere göre yakın izlemedeki kredilerin takibe intikal oranı yüzde 5'ler seviyesindedir. Bu sınıftaki kredilere takibe atılmış ve donuk alacak haline gelmiş kredi muamelesi yapılması son derece yanlıştır. Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme yapılması hem bankacılık, hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır.

Bu nedenle, ileriye yönelik yapılan tahminler ve hesaplamalara göre ikinci grupta, yakın izlemedeki kredilerin tamamının sorunlu hale geleceğine ilişkin değerlendirme doğru değildir. Ülkemiz realitesi ile de uyuşmamaktadır… Yakın izlemeye alınan kredi müşterilerinin tamamına yakını faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürmektedir.