'Halka bağışlanan ürünler tanzimde ücretli satıldı'

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda tanzim satışlar için Uçak Kardeşler tarafından bedelsiz olarak verilmiş 36 bin 526 kilo ürünün halka bedava verilmeme nedenini sordu.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi amacıyla başlatılan tanzim satış uygulamasına ilişkin konuştu. Özer, 12 Şubat 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu:

"Bakan; Kaş ve Kınık'ta tüccarlık yapan Vahit ve Ali Uçak isimli kardeşlere teşekkür ederek ‘Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için iki TIR ürünü bedelsiz olarak tanzim mağazalarına teslim ettiler' paylaşımında bulunmuştur. Buradan sormak istiyorum: Bu iki TIR malın karşılığı irsaliyelerle tespit 36 bin 526 kilogram yapmaktadır. Bu bağış yapılan ürünler halkımıza bedava verilmesi gerekirken tanzim satış mağazalarında niye satışa sunulmuştur? Bunun karşılığı da 109 bin lira civarında para yapmaktadır. Bu para nerede kullanılmıştır?"

​'KAÇ TON ÜRÜN BEDELSİZ ALINDI?'

Konuyla ilgili Bakan Bekir Pakdemirli'ye bir de soru önergesi veren CHP'li Aydın Özer, şu soruları yöneltti:

"Tarım Bakanı'nın Twitter hesabından da teşekkür ettiği Uçak Kardeşler, tanzim satışlar için toplamda kaç ton ürünü bedelsiz olarak teslim etmiştir? Uçak Kardeşler gibi başka kimler ‘halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için' bedelsiz ürün tesliminde bulunmuştur? Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenler kimlerdir?"