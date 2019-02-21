Dolar/TL tutanaklar sonrası 5.33'ün üzerinde

Fed'in Ocak ayı toplantı tutanaklarının bu yıl olası bir faiz artırımı beklentilerini canlandırması doların çoğu para birimi karşısında yükselmesine neden oldu.

Dün akşam Güney Afrika'nın elektriğinin yüzde 95'ini karşılayan Eskom için rekor kurtarma paketi açıklanmasıyla dolar gelişen ülke para birimleri karşısında yükseldi ve kur 5.33'ü test etti.

Dolar/TL sabah saatlerinde de 5.33, euro 6.08'de, sepet kur 5.69'da seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 96.46'dan işlem görüyor.

BloombergHT'nin haberine göre, Fed'in dün açıklanan tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı, bu da bu sene en az bir faiz artışı daha olacağına yönelik beklentileri artırdı.

Tutanaklar sonrası dolar/TL gece saatlerinde 5.3429'a kadar yükseldi.