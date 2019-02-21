Aslan payı İstanbul Havalimanı'nın: 2.7 milyar TL harcanacak

Bu yıl kent içi raylı sistemler için 4.3 milyar lira harcama planlanırken, bütçenin 2.7 milyar lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına ayrıldı.

2019 Yılı Yatırım Programı'na göre, kent içi ulaşıma bu yıl 4 milyar 340 milyon 328 bin lira bütçe ayrıldı.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım 'İstanbul Havalimanı’nda bilet satışları durduruldu' iddiası

Söz konusu bütçenin 4 milyar 332 milyon 528 bin liralık kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca kullanılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ise kent içi ulaşıma 7 milyon 800 bin lira harcanması planlandı.

Kent içi ulaşım projelerinin en önemlisi olan İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantıları için bu yıl 2 milyar 776 milyon 763 bin lira ayrıldı.

Aralarında Sabiha Gökçen-Kaynarca, Gayrettepe ve Halkalı'dan İstanbul Havalimanı, Gebze-Halkalı gibi hatların da olduğu kent içi raylı sistemlerin hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.