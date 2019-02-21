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14:20 21 Şubat 2019
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    CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

    CHP'li Sarıbal: Sebze sorununun nedeni Suriye savaşı ve Rus uçağının düşürülmesidir

    © AA / Orhan Karslı
    Ekonomi
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, gıda fiyatlarında yaşanan artışın nedeninin Suriye savaşı ve Rus uçağının düşürülmesi olduğunu söyledi. Sarıbal, "Suriye ile sorunlar başladığı andan itibaren Türkiye'de tarımdaki ihracat meselesi alt üst olmuştur" dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

    Sebze ve meyve fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi
    © Fotoğraf : DHA
    Sebze ve meyve fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi
    Her alanda üretimde azalma olduğunu belirten Sarıbal, 5 yıl önce meyve ve sebzenin tarladan 25 kuruşa alınıp markette 1 liraya satıldığını söyledi.

    Sarıbal, "Bugünkü yaşadığımız sebze sorununun nedeni bir Suriye savaşı, ikincisi de Rus uçağının düşürülmesidir. Suriye ile sorunlar başladığı andan itibaren Türkiye'de tarımdaki ihracat meselesi alt üst olmuştur. O günden bugüne işler hızlıca başka yere evrildi. Yazın domates fiyatları dip yaparken, patates çöpe atılırken, soğan yerle bir olurken neredeydi bu hükümet? O gün eğer Suriye krizi başladığında iktidar çiftçisine sahip çıksaydı, Rus uçağı düştüğünde domates, biber, narenciye üreticisine sahip çıksaydı ve esnek müdahaleci bir destekleme de yapılsaydı bugün bunları yaşamayacaktık. Domates, patlıcan tarlada çürüdü ve çiftçi üretmemeye doğru hızlı bir hal aldı" dedi.

    'ASGARİ ÜCRET 2 BİN 20 LİRA, AÇLIK SINIRI 2 BİN LİRA'

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    'Enflasyon rakamı, asgari ücrete yapılan zammın 3'te 2'sini şimdiden götürdü'
    Açlık sınırının 2 bin 9, yoksulluk sınırının ise 6 bin 500 lira olduğunu belirten Sarıbal, şöyle konuştu:

    "Oysa asgari ücret 2 bin 20 lira. Baktığınız zaman yüzde 90'lık kesim ne yazık ki bu fiyatlarla bu ürünleri alabilecek gelire artık sahip değil. 2 bin 20 lira asgari ücret, 2 bin 9 lira açlık sınırı. Açlık sınırının 2 bin 9 lira olduğu bir ülkede insanlar domatese 5 lira, patatese 3 lira, soğana 4 lira nasıl para verip alacak. Sadece bunlar da değil. Yakıtta, ısınmada, taşımacılıkta her alanda ciddi zamlar yaşandı. Dolayısıyla insanların geliri buna yetmiyor. Siz kendinize ve saraya yaptığınız maaş zammı gibi neden zam yapmıyorsunuz?"

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    Etiketler:
    meyve-sebze ithalatı, Açlık sınırı, Asgari ücret, CHP, Orhan Sarıbal, Suriye, Rusya, Türkiye
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