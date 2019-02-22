'Son dönemde süt ürünleri sektöründe bir gramaj savaşıdır aldı başını gidiyor'

Hürriyet yazarı Sefer Levent, "Gramaj savaşına dikkat! Ambalajlı ürünlere bir standart getirilmesi gerekiyor" başlığıyla yayımlanan yazısında son dönemde süt ürünleri sektöründe bir 'gramaj savaşının' yaşandığını söyledi.

"Bir marka, bardak ayranın gramajını 300 mililitreden 295'e düşürüp biraz fiyat kırıyor ya da gizli zam yapıyor, diğerleri onu takip ediyor" diyen Levent, devamında "Başka bir marka tava yoğurdu 1 kilodan 900 grama düşürüp fiyat avantajı ile pazar payı alıyor diğeri 800 gramlık yeni ambalajıyla ona meydan okuyor" ifadesini kullandı.

Sefer Levent, sözlerine şöyle açıklık getirdi:

"2018 yılının ikinci yarısında atıştırmalık ürünlerde gözlemlediğimiz gramaj düşürme, örtülü zam yapma operasyonu süt ürünlerinde farklı gerekçelerle de olsa iyice kendini göstermeye başladı.

Pazarda ‘daha ucuz' algısı yaratmaya çalışan bazı şirketler ambalaj ürünlerini 5'er 10'ar gram düşürüp pazara sürüyor. Bazen fiyatı aynı bırakıp örtülü zam yapan şirketler bazen de eksik gramajla rakiplerinden daha ucuz oldukları algısını yaratıp pazarda hakimiyet kurmaya çalışıyor.

Önemli markalardan birinin yönetim kurulu başkanı ile bu durumu görüştüm. Sözlerini aynen paylaşıyorum:

'Türkiye'de ambalajlı ürünlere bir standart getirilmesi şart. Bizim üretici olarak başımız dönmüş durumda. Tüketicinin de aynı durumda olduğuna eminim. Rakibimiz bir şirket bakıyoruz 1000 gramlık bir kapalı peynir ürününü aniden 900 grama düşürmüş. Hayırdır inşallah diyoruz. Fiyatı da belli bir oranda düşürüp rafa koyduğunda tüketici bu durumu algılamıyor. Bakıyor benim ürünüm 10 lira onunki 9.95 TL gidiyor onun ürününü tercih ediyor. Gramaja vurduğunda benim ürünüm daha ucuz olmasına rağmen tüketiciler de yarattığı ucuz algısı nedeniyle onun ürünü tercih edilince başlıyor pazarda hakimiyet kurmaya. Bu kez biz de mecbur kalıyoruz gramajı aşağıya çekmeye. Aradan belirli bir süre geçiyor bir gün bakıyoruz aynı ürün bu kez 800 gram olmuş. Ambalajın kıyısıyla köşesiyle oynayıp kilolukla aynı hacimdeymiş gibi

gösteriyorlar.'"