Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar da tanzim satış istiyor. Kumkapı Balık Hali'nde çalışan balıkçı Kemal Sümbül, satışlarının sezon başına göre oldukça düştüğünü söyledi.
Fiyatların neden yüksek olduğu sorusuna yönelik de Sümbül, "Birkaç tane nedeni var bunun. Birinci nedeni bilinçsiz avlanma, ikinci nedeni ise borsacılık. Aynı sebze ve meyvede olduğu gibi 4-5 kişinin elinde bu. Piyasaya malı sürmüyorlar. Tek tek sürüyorlar. Bir kamyon, bir kamyon yanaşıyor. Hepsi birden çıkarsa balığı" değerlendirmesini yaptı.
'VATANDAŞA UCUZ YEDİRMEK İÇİN GEREKLİ'
Sümbül, "Bugün ben çinekobun kasasını bin liraya aldım. 15 kilo var içerisinde. Yaklaşık 70 liraya bana geliyor. Vatandaş 75 liraya, 80 liraya satılıyor bir kilo balık. Kaç kişi yiyebilir bunu? Hamsi aldım geçen fiyat belli değil diyorlar. Aldık bir kasa geldik. Telefon açıyorum kaç para yazdınız? 350-400 lira kasası" ifadesini kullandı.
'BALIKTA STOKÇULUK SÜRÜYOR'
Sebze-meyvede stok yapılmasının önüne geçildiğini ancak balıkta stokçuluğun sürdüğünü iddia eden Sümbül, "Stokçuluğun önlenmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, sebze-meyve fiyatları şu an düştü. Biberi 20 liraya değil de 7 liraya marketten alıp yiyebiliyoruz" dedi.
Balıkçı Ahmet Çetin de "Balık fiyatları yüksek şu anda. Hava şartları ve balığın azalmasından dolayı fiyatlar yüksek. Bazı kabzımallar var halde. Aracılar var. Sebze-meyve işinde vatandaş nasıl rahatlatıldıysa, balık işinde de güzel olur vatandaş için. Tanzim satış olsa çok güzel olur" ifadesini kullandı.
'SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIK AVCILIĞINI SAVUNMUYORUZ'
Bostan, bu yıl balıkçılığın durumunun pek iç açıcı olmadığına dikkati çeken Bostan, "Çünkü sürdürülebilir balık avcılığını savunmuyoruz. Savunsaydık bugün balığımız bol olurdu. Fiyatları da düşerdi. Denizlerimizde stoklarımız bitti çünkü. Av gücümüz fazla. Balıkçılığımızın azalmasının sebebi çok tutulması. Yumurtlamadan ziyade aşırı avcılık var" şeklinde konuştu.
Kota sisteminin ve balık boyunun önemine değinen Bostan, "Önlem yok. Bu sene en çok hamsi çıktı, palamut çıktı. 5-10 gün de çinekop çıktı. O da hemen bitti" ifadesini kullandı.
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