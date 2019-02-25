Doğan Holding'den hisse geri alımı için 131 milyon liralık kaynak

Doğan Holding hisse geri alım programı için 131 milyon TL kaynak ayırdı.

Doğan Holding yönetim kurulu hisse geri alımı programı hazırladı ve geri alım için 131 milyon lira kaynak ayırdı. Program 20 Mart'taki genel kurul toplantısında oylanacak.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Doğan Holding'in KAP'a gönderdiği açıklamaya göre hisse geri alım programında, hisse başına üst fiyat limiti konsolide bilançoda özkaynakların çıkarılmış sermayeye bölünmesiyle bulunacak değerin yüzde 25 fazlası olacak.

Programda alınabilecek azami hisse sayısı ise sermayenin yüzde 5'ine karşılık gelen 130.8 milyon adet hisse olacak.