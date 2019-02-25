Vodafone: ABD, Avrupalı yetkililere Huawei hakkında geçerli kanıtlar sunmalı

Vodafone Yönetim Kurulu Başkanı Nick Read, Huawei'nin telekomünikasyon alanında önemli bir aktör olduğunu söyleyerek, bu alandaki aktörlerin sayısını azaltmanın endüstri için sağlıksız sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

© REUTERS / Aly Song Pompeo: Huawei sistemlerini kullanan ülkelerle işbirliği yapmayacağız

ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik 'casusluk' suçlamalarına bir tepki de Vodafone Yönetim Kurulu Başkanı Read'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki ulusların Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmak konusundaki riskleri anlamaları gerektiğini söyleyerek ve bunu yapan şirketin sistemlerini kullanmayacaklarını açıklamıştı.

Barcelona'da düzenlenen MWC 2019 etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Read, Pompeo'nun açıklamasına yanıt olarak ABD'nin Avrupa merkezli şirketlere daha sağlam kanıtlar sunması gerektiğini dile getirdi.

Diğer yandan Read, Huawei'ye yönelik tartışmaların somut verilere dayalı olması gerektiğini ifade etti.