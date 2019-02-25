Vodafone: ABD, Avrupalı yetkililere Huawei hakkında geçerli kanıtlar sunmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki ulusların Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmak konusundaki riskleri anlamaları gerektiğini söyleyerek ve bunu yapan şirketin sistemlerini kullanmayacaklarını açıklamıştı.
Barcelona'da düzenlenen MWC 2019 etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Read, Pompeo'nun açıklamasına yanıt olarak ABD'nin Avrupa merkezli şirketlere daha sağlam kanıtlar sunması gerektiğini dile getirdi.
Diğer yandan Read, Huawei'ye yönelik tartışmaların somut verilere dayalı olması gerektiğini ifade etti.
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