Kayıt
16:16 25 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Berat Albayrak

    Albayrak: 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz

    © AA / Emin Mengüarslan
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 44

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019'da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız" dedi. Türkiye'nin ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başladığını ifade eden Albayrak, "Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu.

    2019 istihdam seferberliği tanıtım toplantısında konuşan Bakan Albayrak, "Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20.3 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz" açıklamasında bulundu.

    Berat Albayrak
    © AP Photo / Mücahid Yapıcı
    Albayrak'tan KDV iadesi açıklaması: Söz verdik, hayata geçirdik
    Albayrak, "Birileri IMF çığırtkanlığı yaparak algı oyunlarına girişirken, sözde IMF'nin vereceği paranın çok üstünde bir parayı birkaç aylık süreçte esnafımıza, çiftçimize, iş dünyasına kullandırarak piyasaya güçlü bir destek ortaya koyduk" dedi.

    Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    — 2019'da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız.

    'MART-NİSAN-MAYIS ÇOK DAHA İYİ OLACAK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: IMF Başkanına 'Türkiye'nin başbakanı benim, sen değilsin' dedim
    - Birileri IMF çığırtkanlığı yaparken, biz üreticimize, sanayicimize, KOBİ'lere destek oluyoruz. Bu kadar zor bir yılda 3 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye girişi olduysa bu yıl bunun çok daha üzerine çıkacağız.

    — Net hata noksan rakamı bugüne kadarki en yüksek rakamı yakaladı. Bu çok önemli bir nokta. Güçlü bir giriş oldu.

    — Faizler daha da inecek. Faizlerde Ağustos-Eylül döneminin etkisi tamamen silindi.

    — Şubat rakamlarına bakıyorum, ocağa kıyasla dediğimizden çok daha iyi noktaya geldi. Mart-nisan-mayıs çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak.

    'SEÇİMDEN SONRA DAHA POZİTİF SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR'

    Berat Albayrak
    © AA / Volkan Furuncu
    Albayrak: Cari açık 20 milyar doların altına düşecek
    - Ekonomi yönetiminin politika yelpazesi tüm bu süreçler uyumlandırılarak dinamik bir süreç dahilinde yönetilmekte.

    — Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Bu kadar hızlı iyileşmeyi çok net görüyoruz. Algı ne seçim üzerinden operasyon. Şubat ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi olacak.

    — Birileri karamsarlık verecek, biz umut vereceğiz. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor.

    İlgili konular:

    Albayrak: Rusya, Türkiye için birçok açıdan önemli bir partner
    Berat Albayrak: Spekülasyona, fahiş fiyata izin vermeyeceğiz
    Albayrak: Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırdı
    Albayrak'tan 'Milli Reyting Kuruluşu' açıklaması
    Albayrak: Reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız
    Etiketler:
    Ekonomi, KOBİ, IMF, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    91. Oscar Ödülleri
    Los Angeles'ta düzenlenen 91. Oscar Ödülleri’nden kareler
    Karikatür
    ‘ABD, Rusya ve Çin’e karşı 'Truva Atı' stratejisi hazırlıyor’
    İnfografik
    Rus yapımı hipersonik silahların yapabilecekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet