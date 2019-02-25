Albayrak: 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz

2019 istihdam seferberliği tanıtım toplantısında konuşan Bakan Albayrak, "Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20.3 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— 2019'da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız.
'MART-NİSAN-MAYIS ÇOK DAHA İYİ OLACAK'
— Net hata noksan rakamı bugüne kadarki en yüksek rakamı yakaladı. Bu çok önemli bir nokta. Güçlü bir giriş oldu.
— Faizler daha da inecek. Faizlerde Ağustos-Eylül döneminin etkisi tamamen silindi.
— Şubat rakamlarına bakıyorum, ocağa kıyasla dediğimizden çok daha iyi noktaya geldi. Mart-nisan-mayıs çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak.
'SEÇİMDEN SONRA DAHA POZİTİF SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR'
— Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Bu kadar hızlı iyileşmeyi çok net görüyoruz. Algı ne seçim üzerinden operasyon. Şubat ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi olacak.
— Birileri karamsarlık verecek, biz umut vereceğiz. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor.
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