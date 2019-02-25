Ekonomist Mahfi Eğilmez'den pazarda ekonomi dersi

Ekonomik durumun en gerçekçi göstergelerinin izlenebileceği yerlerden biri de semt pazarları. Bu kapsamda Türkiye'de ekonomi biliminin duayen isimlerinden Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez öğrencileriyle birlikte pazara giderek, dersini pazarda verdi.
@AltinbasUniv öğrencileriyle, ekonominin kalbi pazarda @mahfiegilmez Hocayla ekonomi dersi çekimlerinden… pic.twitter.com/CvgCd7AMCV— Mesut Gengeç (@mesutgengec) 20 февраля 2019 г.
Eğilmez, öğrencilerine arz, talep, enflasyon, stagflasyon, deflasyon gibi temel ekonomik kavramları, pazarda satılan ürünler üzerinden güncel rakamlar ve somut örneklerle anlattı.
'ENFLASYONDAN NEDEN BU KADAR KORKULUYOR?'
Sebze, meyve ve temel gıda fiyatlarında yüksek artışların görüldüğü bir dönemde öğrencilerine ekonomide fiyatın oluşma süreci ve bunu etkileyen faktörleri yerinde anlatan Eğilmez, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.
Türkiye'de ilk kez yapılan semt pazarında ekonomi dersi, kimi esnafın müşteri çekmek amacıyla yaptığı mini gösteriler, pazarcıların satış tekerleme ve sloganları yanında pazar esnafının ekonomik gelişmelere dair özgün yorumlarıyla renkli bir ortamda gerçekleşti.
Eğilmez, öğrencilere iktisat biliminin temel mantığının somut olaylarla kavratılması, ekonomik terim ve tanımların daha kolay ve kalıcı bir öğrenme süreciyle anlatılmasını hedefledikleri 'Pazarda ekonomi derslerine' bir süre daha devam edeceklerini belirtti.
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