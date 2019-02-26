Marketlerde zararına satış dönemi: Fiyat etiketlerine maliyet tablosu eklediler

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, indirim baskısı ve tanzim satış rekabeti nedeniyle büyük marketler 'zararına satış' dönemi başlattı.
'GRAMAJ OYUNUYLA GİZLİ ZAM YAPIYORLAR'
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, firmaların gramaj hileleriyle ürünlerde gizli zam uyguladıklarını belirterek, vatandaşı uyardı. Ağaoğlu, şunları söyledi:
"300 ml ayran 285 ml olmuş ama fiyatı aynı. 700 gramlık kaşar peyniri 600 grama düşmüş ve fiyat artmış: 29.95 TL. Kalınlığı azaltıp uzunluğu artırmışlar. Üstten bakıldığında daha fazla gibi gözüküyor. Oysa hem fiyatı yüksek hem de gramajı düşük. Ayrıca çoklu ambalajlarda daha ucuza aldığınızı düşünürken daha pahalıya geliyor. Maden suyunda çok oluyor. Islak mendil tekli alındığında üçlü pakete göre daha ucuza geliyor. 100, 200, 1000 gram bildiğimiz ürünler 111, 225, 130, 40, 172, gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başladı. Gramaj oyunu özellikle kuruyemiş, çikolata ve şarküteri ürünlerinde yapılıyor. Vatandaş gözünü açsın. Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsin."
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