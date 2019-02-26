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15:54 26 Şubat 2019
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    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş

    Açlık sınırı 1 yılda 392 TL yükseldi

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Ankara'da gıda enflasyonu Şubat'ta yüzde 1 arttı; 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6.609 TL'ye ulaştı. Bir ayda ortalama kilogram fiyatı sebzede yüzde 4.71, meyvede ise yüzde 4.74 yükseldi.

    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 1 arttığını; 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2.029 lira, yoksulluk sınırının ise 6.609 lira olduğunu açıkladı.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Açlık sınırı 2000 lirayı geçti
    Geçen yıl Şubat ayında açlık sınırı 1.637 lira, yoksulluk sınırı 5.331 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 2.009 lira, yoksulluk sınırı 6.543 liraydı.

    Dünya'ınn aktardığı habere göre, Türk-İş açıklamasında "Gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle sebzede görülen fiyat artışları tanzim satışları ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi. Çoğu markette sürdürülen enflasyonla mücadele kampanyaları ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı" denildi.

    'SEBZE-MEYVE FİYATLARI MUTFAK HARCAMASINI OLUMSUZ ETKİLEDİ'

    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş
    © REUTERS / Murad Sezer
    Tanzim satışlar nedeniyle marketler zararına satışa başladı: İflaslar kapıda
    Raporda süt ve yoğurt fiyatı aynı kalmasına karşın peynirde daha önce genellikle 1 kg olan paketlerin ağırlıklı olarak 800 grama düştüğüne dikkat çekildi ve "Buna bağlı olarak peynir kilogram fiyatında artış belirlendi" görüşüne yer verildi.

    "Yaş sebze-meyve fiyatlarındaki artış hızı tanzim satışların etkisiyle azalmasına rağmen mutfak harcamasını olumsuz etkilemeye devam etti" görüşüne yer verilen Türk-İş açıklaması şöyle devam etti:

    "Geçtiğimiz ay yüzde 25.90 artışla 7.00 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay yüzde 4.71 artışla 7.33 TL oldu. Meyvede ortalama kilogram fiyatı yüzde 4.74 artışla 4.64 TL oldu. Geçen ay 6.22 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı bu ay yüzde 5.79 artışla 6.58 TL olarak hesaplandı."

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    Etiketler:
    Gıda, Meyve, Sebze, tanzim satış, Açlık sınırı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye
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