Opel, Rusya pazarına geri dönüyor

Tavares açıklamasında, "Rusya pazarına geri dönme kararı, markayı hem Avrupa hem de dünya pazarlarında geliştirmeyi hedefleyen bu stratejinin bir parçasıdır" dedi.
Şirket, Rusya pazarına geri dönmenin grubun Avrasya bölgesindeki varlığını güçlendireceğini, mevcut müşterilere yeni alternatifler sunacağını ve yeni müşteriler çekmesine imkân vereceğini düşünüyor.
PSA Genel Müdür Yardımcısı ve Avrasya Operasyon Direktörü Yanık Bezar, Opel'in geçen yıl Ukrayna pazarına girdiğini ve buna bağlı olarak PSA'nın, 2021'de bu bölgedeki satışlarını üç katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)