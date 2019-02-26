Opel, Rusya pazarına geri dönüyor

PSA Group Başkanı Carlos Tavares, grubun 2018 yılı mali sonuçları ve ‘Push to Pass' stratejik planının 2019-2021 yıllarını kapsayan ikinci aşamasının tanıtımında yaptığı konuşmada, yeni pazarlar yaratmak ve eski pazarları yeniden kazanmak istediklerini belirtti.

Tavares açıklamasında, "Rusya pazarına geri dönme kararı, markayı hem Avrupa hem de dünya pazarlarında geliştirmeyi hedefleyen bu stratejinin bir parçasıdır" dedi.

Şirket, Rusya pazarına geri dönmenin grubun Avrasya bölgesindeki varlığını güçlendireceğini, mevcut müşterilere yeni alternatifler sunacağını ve yeni müşteriler çekmesine imkân vereceğini düşünüyor.

PSA Genel Müdür Yardımcısı ve Avrasya Operasyon Direktörü Yanık Bezar, Opel'in geçen yıl Ukrayna pazarına girdiğini ve buna bağlı olarak PSA'nın, 2021'de bu bölgedeki satışlarını üç katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi.