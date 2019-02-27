BP CEO’su Dudley: ABD’nin büyüyen petrol pazarı beyinsiz bir pazar

İngiliz petrol devi BP’nin CEO’su Bob Dudley, ABD’nin hızla büyüyen petrol üretim pazarının, sadece fiyatlara tepki veren ‘beyinsiz bir pazar’ olduğunu belirtti.

© REUTERS / Sergei Karpukhin ‘Altın’ varil: ABD dünya petrol pazarını çökertmek istiyor

Londra’da düzenlenen IP Week petrol konferansında konuşan Dudley, ABD’nin hızla büyüyen petrol üretim pazarının, sadece fiyatlara tepki veren ‘beyinsiz bir pazar’ olduğunu söyledi.

“ABD, beyni olmayan bir pazar gibi, tamamen piyasanın sinyallerine yanıt veren tek ülke” diyen Dudley, pazardaki talebe göre petrol üretimlerini revize eden Suudi Arabistan ve Rusya’nın aksine ‘ABD’deki kaya gazı pazarının sadece ve sadece petrol fiyatlarına tepki verdiğini’ vurguladı.

15 Şubat’ta sona eren hafta içinde ABD’deki petrol üretimi günde 100 bin varil artarak, günde 12 milyon varil gibi rekor bir rakama ulaştı. Bunun yanında ülkenin petrol stokları beş hafta üst üste artış kaydetti. Büyüme, analistlerin beklentilerini aşarak, 3.7 milyon varil olarak gerçekleşti.

Uzmanlar ABD’deki petrol üretiminin büyümesinin devam edeceğini öngörüyor ve bu tahminler, aşırı arz riski ile ilgili endişeleri arttırıyor. Citi, bu yılsonuna doğru ABD’deki petrol üretiminin günde 13 milyon varile ulaşacağını, 2019’a ait üretim ortalamasınınsa günde 12.5 milyon varil seviyesinde bulunacağını tahmin ediyor.