Albayrak: Yeni istisna, muafiyet, indirim yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapacaklarını söyledi. Albayrak, "Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Vergi Konseyi Genel Kurulu'nda konuştu.

© AA / Emin Mengüarslan Albayrak: 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz

"KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik" diyen Albayrak, "Devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak. Yeni ekonomi programında güçlü kamu mali yapımız ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Albayrak, "Nisan-mayıstan sonra mevsimsel etkilerle birlikte Türkiye çok daha güzel ve mutlu bir sürece doğru yol alacak" dedi.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

— Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız.

— Vergi politikasındaki hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz. Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.

— Yeni ekosistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak. KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Vergi sistemimizi bütüncül bir anlayışla değerlendiriyoruz ve tasarlıyoruz.

'2019 ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE RAHAT BİR YIL OLACAK'

— Sağladığımız mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek. 2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak.

— Şubat'ta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz. Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada başka, orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar?

— Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz.

— Bizler tabii ki serbest ticarete inanıyoruz. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarla toplandık. Ticaret ve Ulaştırma bakanımız… Gece 11'de toplandık, 1'e, 2'ye kadar. Eee? Posta, zarf… Yurt dışından geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 26 milyon adet posta, bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup. 26 milyon mektup gelmesi demek, şöyle bir soru işareti uyandırdı: Türkiye'de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar? İnceleyelim. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Eee vergi nerede? Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor. Hooop geliyor zarfın içinde vergi yok, uygulama yok, yasallık yok…