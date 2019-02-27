En büyük AB yatırım projesi: Halkalı-Kapıkule hattına 275 milyon euro hibe

AB-Türkiye arasında bugüne kadarki en büyük ölçekli mali yardım projesine ilişkin ikili proje finansman anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak ve anlaşma kapsamında AB Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı için 275 milyon euro tutarında bir hibe desteği verecek.

AB Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasına göre proje için yapılacak toplam yatırım maliyetinin 1 milyar euro civarında olmasının beklendiği ve AB tarafından sağlanacak 275 milyon euroluk hibeyle birlikte bu projenin, Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi olacağı belirtildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, İstanbul büyükşehir bölgesini Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak olan demiryolu hattına ilişkin finansman anlaşmasını AB Komisyonu'nun Hareketlilik ve Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın imzalayacağı belirtildi.

'TÜRKİYE, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ DEMİRYOLU BAĞLANTI İNŞAATINI EN GEÇ 2029'A KADAR BİTİRME TAAHHÜDÜ VERDİ'

© AA / Hakan Göktepe Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hisse satışında kur tartışması

"Tahminlere göre demiryolu hattının inşası tamamlandığında, bu hat hem tüketici hem de üreticiler açısından değeri 1.6 milyar euroyu bulan çok önemli faydaları da beraberinde getirecektir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda Türkiye, stratejik açıdan önemli diğer proje Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu bağlantılarının inşaatını da en geç 2029'a kadar bitirme taahhüdünü vermiştir. Bu demiryolu bağlantıları, eksik bağlantıların tamamlanması anlamına gelmektedir ve AB ile Türkiye arasında ve Türkiye'den Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'ya uzanan daha büyük bir ticaret koridorunun gelişmesini de kolaylaştıracaktır."