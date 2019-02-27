Türkiye, Sivastopol'e çimento sevkiyatına başlıyor

"İran'la nakliye anlaşması imzaladık. İran'a odun ve tahıl, İran'dan da çimento üretiminde kullanılan cürufun sevkiyatı üzerinde çalışıyoruz" diyen Sklyarov, Suriye ile de yük sevkiyatı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
Kırım'daki Sivastopol Limanı İdaresi Genel Müdürü Valeriy Sklyarov, önümüzdeki günlerde Bartın limanından Sivastopol'e çimento yüklü bir geminin geleceğini söyledi.
"İran'la nakliye anlaşması imzaladık. İran'a odun ve tahıl, İran'dan da çimento üretiminde kullanılan cürufun sevkiyatı üzerinde çalışıyoruz" diyen Sklyarov, Suriye ile de yük sevkiyatı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
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