Türkiye, Sivastopol'e çimento sevkiyatına başlıyor

© Sputnik / 2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

Sputnik'e konuşan Sklyarov, "Azak Denizi-Karadeniz havzasında başlıca partnerlerimiz Türkiye, İran ve Suriye. Türkiye ile kuru inşaat karışımları tedarik etmeyi planlıyoruz. Bugün-yarın Bartın limanından Sivastopol'e çimento yüklü bir gemi gelecek" dedi.

"İran'la nakliye anlaşması imzaladık. İran'a odun ve tahıl, İran'dan da çimento üretiminde kullanılan cürufun sevkiyatı üzerinde çalışıyoruz" diyen Sklyarov, Suriye ile de yük sevkiyatı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.