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07:39 28 Şubat 2019
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    Para - TL

    'Asgari ücretli, yılın 128 günü vergiler için çalışıyor'

    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    Ekonomi
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    Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın eline Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil ayda net 2 bin 21 TL geçtiği ifade edildi. Bir asgari ücretlinin yılın 128 günü vergiler için çalıştığı saptaması yapıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün bir kez daha 'vergiyi tabana yayacaklarını' ve 'vergide yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceklerini' açıkladı.

    Vergi Konseyi Genel Kurulu'nda konuşan Albayrak'ın "Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak ve mecbur olmadıkça yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz" açıklaması konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörlerini yakından ilgilendiriyor. Bu sektörlerde önce 1 Kasım'dan 31 Aralık 2018'e kadar vergi indirimlerine gidilmiş ancak daha sonra süre 31 Mart 2019'a kadar uzatılmıştı. Konutta ise vergi indirimleri üç kez uzatıldı.

    Mustafa Varank
    © AA / Erçin Top
    Bakan Varank: Asgari ücret desteğini bu yıl da sürdüreceğiz
    SÜRE BUGÜN DOLUYOR

    Albayrak en son üç gün önce, ilave her bir istihdam için sigorta primlerinin kamu tarafından karşılanması dışında ilk üç aylık ücretin de karşılanacağını açıklamıştı.

    Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, AK Parti döneminde toplam 9 vergi affı çıktı, son 6 yılda 6 farklı vergi affı kararı alındı. En son Mayıs 2018'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ile vergi borçlarının yapılandırılmasını öngören afta tanınan süre üçüncü kez uzatıldı. Süre bugün dolacak. Uzatmaya rağmen 3 milyona yakın kişi yapılandırdığı borcu zamanında ödeyememiş ve 28 Şubat'a kadar yeni bir hak tanınmıştı.

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    Asgari ücret desteğinde kriterler değişti
    119.2 milyar lira vergi borcu bulunan 9.8 milyon kişi, 64.3 milyar lira prim borcu bulunan 5.5 milyon kişi, 3.9 milyar lira öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrenci ve çeşitli kalemlerde ceza borçları bulunan milyonlarca yurttaş da düzenlemeden yararlanabilecek.

    'KURUMLAR VERGİSİNDE TAHSİLAT ORANI YÜZDE 77'YE KADAR GERİLEDİ'

    2018'de ücretliler 83.3 milyar TL gelir vergisi ödedi, şirketler 78.6 milyar TL kurumlar vergisi ödedi.

    Başkent Üniversitesi'nden Dr. Ozan Bingöl'ün paylaştığı bilgilere göre kurumlar vergisinde tahsilat oranı 2018'de yüzde 77'ye kadar geriledi. OECD üyesi ülkelerde toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı yüzde 35 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 63 düzeyinde. Geçen yıl toplanan 621 milyar TL'lik verginin yüzde 51'i KDV ve ÖTV'den elde edilirken, sadece tütün ve alkolden elde edilen ÖTV geliri 55 milyar TL oldu.

    Kuzey Kıbrıs
    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
    Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret brüt 3150 lira oldu
    ASGARİ ÜCRETLİ 537 TL'Yİ GÖRMÜYOR

    Brüt 2 bin 558 lira maaş alan bir asgari ücretlinin eline Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil ayda net 2.021 lira geçiyor. Yani 537 lira, kaynağında vergi ve SGK primi olarak kesiliyor. Asgari ücretli bir vatandaş temel harcamaları dolayısıyla ayda ortalama 360 lira da dolaylı vergi ödüyor. Doğrudan ve dolaylı olarak bir asgari ücretli bir ayda 897 lira vergi ödüyor.

    Bu tutar, net maaşın yaklaşık yüzde 45'ine denk geliyor. Yani bir asgari ücretli yılın 365 gününün 128 günü vergiler için çalışıyor. Öte yandan, asgari ücretli vergisini öderken, devlet asgari ücretlinin ödediği KDV'yi aracı marketten tahsil edemiyor. 2004 yılında KDV'de tahsilatın tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 80'lerdeyken, 2018 yılında bu oran yüzde 43.4'e geriledi. Sürekli af çıkması nedeniyle vergide sadakat bozuldu.

    Etiketler:
    ödeme, vergi, para, ekonomi, dolar, TL, asgari ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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