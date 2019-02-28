Dış ticaret açığı yüzde 72.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5.4, ithalat yüzde 4.9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6 arttı, ithalat yüzde 27.1 azaldı.
İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA LİDER
Öte yandan genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 artarak 13 milyar 906 milyon dolar oldu. Ocak ayında ithalat ise yüzde 27.1 azalarak 16 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti.
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