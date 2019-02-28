Posta yazarı Işık: Özel okullar ekonomik darbeye karşı savaşa katılmıyor mu?

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Ekonomi Bakanlığı'nın önderliğinde Türkiye'nin yaz ortasından beri 'Enflasyonla topyekûn mücadele' adı altında çok önemli bir savaş verdiğini belirtti.
Işık, "Sanayicisinden çiftçisine berberinden manavına kadar herkes bu taşın altına elini koyarken birkaç haftadır dikkatimi çekti, özel okulların yeni dönem fiyatları açıklanıyor teker teker… Yüzde 30 zam yapan okulları bile duydum! Anaokuluna 50 bin lira isteyen var! Milli Eğitim Bakanımıza, Maliye Bakanımıza soruyorum: Bunun adı fırsatçılık değilse nedir?" diye yazdı.
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