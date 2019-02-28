Ermenistan, Avrupa, İran ve Katar'dan Türkiye ile Azerbaycan'ı bypass edecek telekomünikasyon ağı projesi

© AP Photo / Tatyana Zenkovich Paşinyan: Türkiye’nin Karabağ’a yönelik tavrı ikili ilişkiler için engel teşkil ediyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki heyet Tahran'a gitti. Dün Tahran'da Erivan'ın Avrupa-Ermenistan-İran-Katar telekomünikasyon ağı projesine katılmasına yönelik memorandum imzalandı.

Erivan adına imzayı atan UCOM telekomünikasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, memorandum çerçevesinde Basra Körfezi ve Asya ülkelerini, Avrupa ile birleştiren transit internet bağlantısı kurulması yönünde işbirliği gerçekleşecek. Türkiye ile Azerbaycan'ı bypass ederek Ermenistan'dan geçecek bu yeni ağ, denizde döşeli mevcut ağa bir alternatif olacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın proje için mücadele ettiği kaydedilen açıklamada "Bu sadece iş değil, telekomünikasyon güvenliğine yönelik stratejik bir program" ifadelerine yer verildi.