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07:13 01 Mart 2019
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    Halit Bakal

    Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Bakal: Yaklaşık 15 milyon TL ödenmemiş elektrik borcu var

    © Fotoğraf : Boğaziçi Elektrik
    Ekonomi
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    CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Yaklaşık 15 milyon TL ödenmemiş borç var" dedi.

    Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, faturasını zamanında ödeyemeyen abonelere 11. gün SMS gönderdiklerini, 12. gün ise ihbar ilettiklerini anlatarak "SMS'ten sonra 100 bin kadar abone faturasını ödüyor. Ama ay sonunda yaklaşık 45 ile 50 bini faturayı ödemiyor. Yaklaşık 15 milyon TL ödenmemiş borç var" dedi.

    Elektrik faturası
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    100 TL'lik faturanın 48 TL'sinin direkt kesintilere ve vergilere gittiğini anlatan Bakal, "52 liralık aktif enerji bedelinde firmaların kârı yüzde 2.38. 100 TL'lik bir faturada 1.5 lira kar ediyoruz" ifadesini kullandı.

    591 BİN TAŞINMA

    CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in İstanbul Avrupa yakasının Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre 2018'de 591 bin taşınma hareketi gerçekleşti. 2018'de 130 bin 380 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken ikinci elde 461 bin taşınma hareketi gözlendi. Halit Bakal tarafından açıklanan raporda şu tespitlere yer verildi:

    Ekonomi raporu
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    — Avrupa Yakası'nda 2017'de 28 milyar 112 milyon kilovatsaat olan toplam elektrik tüketimi yüzde 2.5'lik artışla 2018'de 28 milyar 768 milyon kilovatsaate yükseldi. İlçe bazında bakıldığında yıl içinde en yüksek tüketim Avcılar'dan geldi. 2017 yılında Avcılar'ın elektrik tüketimi 6 milyar 276 milyon kilovatsaat iken 2018'de bu rakam yüzde 3 artarak 6 milyar 465 milyon kilovatsaate çıktı.

    — 2018'de 130 bin 380 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken 2018'de ikinci el gayrimenkule geçişte 461 bin 189 taşınma hareketi yaşandı. Taşınmanın en yoğun olduğu dönem ise okulların açıldığı eylül ayında gözlendi.

    — İstanbul Avrupa Yakası'nın en hareketli bölgesi olarak Esenyurt öne çıktı. 2018'de toplam taşınma hareketinin yüzde 15'i yani 87 bin 863'ü Esenyurt'ta yaşandı.

    — Mesken abonelerinin yüzde 14.1'i yani, 605 bin 413'ü İstanbul nüfusuna kayıtlı. İkinci sırada ise 156 bin ile Sivaslılar var. Sivaslılar, Sultanga-zi'de yüzde 11.35'lik payla ilk sırada yer aldı.

    E-Devlet
    © AA /
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    DOĞALGAZ TÜKETİMİ AZALDI

    Türkiye'nin doğalgaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8.28 azalarak 48 milyar 907 milyon metreküpe düştü.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, bu dönemde, doğalgaz ithalatı da yüzde 8.85 azalarak 55 milyar 249 milyon metreküpten 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi. Türkiye'nin doğalgaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20.90 artarak 428 milyon metreküp oldu. Söz konusu dönemde ihracat da yüzde 6.76 artarak 673 milyon metreküpe çıktı.

    Etiketler:
    TL, dolar, para, abone, fatura, elektrik, doğalgaz, Boğaziçi Elektrik, Halit Bakal, Türkiye
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