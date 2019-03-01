İş Bankası'nın kâr dağıtım talebi reddedildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İş Bankası'nın kâr dağıtım izni için yaptığı başvuruyu uygun bulmadı. İş Bankası 2018 yılı net kârından kâr payı ödememe kararını genel kurulun onayına sunacak.

BDDK, İş Bankası'nın kâr dağıtım izni için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada şöyle denildi: "Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır."

İş Bankası'nın 2018 net kârı yüzde 9.2 artışla 6.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte ise yüzde 83 artışla 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yıl dördüncü çeyrekte 1.2 milyar lira net kâr elde etmişti.