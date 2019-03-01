Pakdemirli: Uçağınız, roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur

Tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Uçaklarınız, roketleriniz olabilir, teknolojiniz çok yüksek olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. O yüzden buzdolabının mutlaka dolu olması lazım" dedi.
Düzce'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Pakdemirli, Düzcelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. Pakdemirli, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini ve bu sisteme geçerken "Halka daha iyi hizmet edeceğiz" dediklerini belirtti.
"Artık toprak ve suyu birlikte yönetiyoruz" diyen Pakdemirli, "Tarım ve orman bir arada. Toprak ve suyu bir arada yönetmek, bize şu özelliği veriyor; geçmişte biz hep barajı yaptık, sulamalarını yapmadık. Sulamalarını yaptık, barajlar eksik kaldı ve doğru bir planlama yapamadık. Şimdi toprak ve suyun bir araya gelmesi son derece önemliydi." ifadelerini kullandı. Bazı televizyon kanallarında Türkiye'nin tarımda kötü durumda olduğunun gösterildiğini anlatan Pakdemirli, "Avrupa'da tarımsal hasılada birinciyiz, dünyada tarımsal hasılada yedinciyiz ama toprak kaynaklarımıza baktığımız zaman, yani bir tarlamız var, orada da 17'nciyiz. Komşularımıza, tüm dünyadaki sıralamaya göre 17'nciyiz. 17. olmamıza rağmen 7. sıraya gelmişiz. Bu bir başarı mıdır? Başarıdır. Bu başarı kimin başarısı, bu başarı devletin başarısı değil, bu başarı sizlerin başarısıdır" diye konuştu.
'MART AYINDA FINDIK DESTEĞİNİ ÖDEYECEĞİZ'
Pakdemirli, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nde süt sığırı varlığında 1, büyükbaş varlığında Fransa'dan sonra ikinci, küçükbaş varlığında da birinci sırada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"16 yılda nereden nereye gelmişiz, destekleri tam 8 misli arttırmışız. Yani 1.9 milyar lira destekten 2019 destekleri 16.1 milyar liraya çıkarmışız. Gönül istiyor ki bunun çok daha fazlasını verelim çünkü hakikaten üretici, benim köylüm, çiftçim, üreticim çok daha fazlasını hak ediyor. Küçükbaş hayvan üretimiyle ilgili bir sürü büyütme projesini çok yakın bir zamanda açıklıyor olacağız. Bunun ana detayında, dişilere 100 lira para vermek var. Bununla ilgili yakın zamanda detayları açıklayacağız. Küçükbaşta Türkiye'nin gidecek yeri var. Yani şu an Türkiye'de 45 milyon küçükbaş var, bunu 85 milyona çıkarma hedefimiz var. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye tekrar hem küçükbaşta sonra büyükbaşta ihracatçı ülke haline gelebilir. Türkiye bunu yapabilir. Kim ne derse desin, muhalefetin ne dediğine de bakmayın. Türkiye tavukta, balıkta ihracatçı, ette de olur evelallah."
Tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, "Uçaklarınız, roketleriniz olabilir, teknolojiniz çok yüksek olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. O yüzden buzdolabının mutlaka dolu olması lazım." değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, fındık destekleme ödemelerini öne çektiklerini aktararak, "Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun. Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmasını da gündemimize aldık. Böylece fındık bahçelerinde inşallah dekarda 200 kilogram ve üzerinde verim almayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de sera alanlarının 700 bin dekar olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bunu eğer 2 katına çıkartırsak kışın da çok fahiş fiyatlarda sebzeyi, meyveyi tüketmeyiz, daha düzgün fiyatlarda tüketiriz diye bir hedef koyduk. Bu iş bir yıl içerisinde yapacağımız şeyler. Kısa vadede bu fiyatları önlemek için de tanzim satışları belediyelerimizle organize ettik. Bir hafta gibi kısa bir sürede tanzim satışları organize ettik. ‘Düzce'de tanzim satış yeri yok' diyebilirsiniz ama sizin alışveriş yaptığınız manavda da markette de fiyat düştü. Bir haftada devlet sahaya indi ve yüzde 40-50 sebze-meyve fiyatlarını düşürme imkanına kavuştuk. Nohut, yeşil mercimek ve pirinci de tanzim satış mağazalarında satmaya başladık. Bunlar da piyasanın yüzde 40-50 altında olduğu için bakkaliye alışverişlerinizde, en nihayetinde oradan da alsanız, kendi marketinizden de alsanız, bunların da fiyatlara olumlu yönde yansıyacağını umuyoruz."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)