Albayrak, yeni KOBİ destek paketini açıkladı

25 milyar liralık kredi hacmine sahip 'Kobi Değer Kredisi-2' paketi 17 bankanın desteğiyle devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Hazine garantili paket toplamda 25 milyar lira olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Kobi Değer Kredisi-2' programını devreye aldıklarını söyledi. Hazine garantili paket, toplamda 25 milyar TL büyüklüğünde.

Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz.



Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/YgywybkWuh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 марта 2019 г.

​Konuya ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaşan Bakan Albayrak, "Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni paketten 125 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ'ler yararlanacak. KOBİ'lere bu kapsamda azami 1.5 milyon TL kredi sağlanacak. KOBİ'lere 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli ve aylık yüzde 1.54 faizle kredi sağlanacak.