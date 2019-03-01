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11:56 01 Mart 2019
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    internet - alışveriş

    Yurt dışından yasa dışı alışverişin önü kesilecek

    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vergi sinyali verdiği yurt dışı alışverişleri gittikçe artıyor. 2018’de ülkeye ‘mektup’ adı altında 60 milyon ticari ürün girdi. Bunların değeri 20 milyarı buluyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bir ülkeden 26 milyon mektup geliyor" sözleriyle dikkat çektiği yurt dışı alışverişleri ekonomide büyük kayba neden olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye 2018'de 26 milyonu Çin'den olmak üzere 60 milyon adet mektup statüsünde ticari ürün girdi. Bu ürünlerin değeri 3 milyar euroyu (Yaklaşık 20 milyar TL) aştı. Bireysel ithalat olarak tabir edilen sistem, hem perakende sektörünü tehdit ediyor hem de vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkiliyor.

    İnternet, alışiveriş, e-ticaret
    © AA /
    İnternetten alışveriş yapanlara uyarı: Bazı siparişleriniz gecikebilir
    50 CENTLİK ÜRÜN BİLE GELİYOR

    Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre, Amazon, Aliexpress ve Gearbest gibi sitelerden bugün 50 centlik ürün bile 3 günde kapınıza geliyor. O üründen vergi alınmıyor. Türkiye'de gümrük vergisi 22 euroyu aşan alışverişlerde uygulanıyor. Sipariş tutarı 22 euroyu aşan alışverişlerde gönderim yapılan ülke AB üyesi ise yüzde 18, diğer ülkelerde ise yüzde 20 gümrük vergisi alınıyor. Amazon alışverişlerde sepet tutarı 22 euroyu aştığında otomatik olarak gümrük vergisini ücrete ekliyor. Aliexpress ve Gearbest'ten yapılan alışverişlerde ise böyle bir uygulama yok. Satın aldığınız ürünler Türkiye'ye giriş yaptığında gümrük memurları tarafından incelenirse vergi alınıyor. Aksi takdirde vergisiz olarak kapınıza geliyor. Uzmanlar, bu alandaki en büyük kaybın da 22 euro'nun altındaki ürünlerde olduğunu belirtiyor.

    100 EURO'LUK ÜRÜNDE BİLE HİLE VAR!

    Bireysel ithalat Türkiye'de yerleşik e-ticaret sitelerini de etkiliyor. Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, 22 euro'nun altı ürünlerde ciddi bir vergi kaybı yaşandığını belirterek, "Çinli firmalar, 100 euro'luk bir ürünü 22 euro altı olarak paketliyor" dedi. TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli de "Haksız rekabet kalkarsa sektörün katma değeri de artar" dedi,

    Enflasyon - pazar
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Pazardaki sözlü tartışma, silahlı kavgaya döndü: Alışveriş yapan bir kadın vuruldu
    DÜNYADA DA SORUN

    Dünyada birçok ülke de online ticaret ve satın almalara vergi konusunu tartışıyor. Geçtiğimiz ay Kanada Vergi Dairesi uzmanları, Netflix ve diğer e-ticaret sitelerinden vergi alınması için bir rapor hazırladı. Vergi sisteminde değişiklik önerildi. Hindistan da Dünya Ticaret Örgütü'nün toplantısında e-ticaret konusunun gündeme alınması için başvuru yaptı. Avrupa Birliği ve İngiltere'de de vergi kaçırma davaları sürüyor.

    ÜÇ AŞAMALI PLAN MASADA

    Edinilen bilgiye göre, senede 20 milyar lirayı bulan kayıt dışı ticaretin vergilendirilmesi için üç aşamalı bir plan üzerine çalışılıyor. İlk etapta PTT'nin bu alanda hızlı kargo sistemine geçmesi ve tüm trafiğin Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor. İkinci etapta ise 22 euro'nun altındaki satışlara uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılması söz konusu olacak. Son aşamada ise bireysel ithalat ile kurumsal ithalat arasındaki vergi farkı minimize edilecek.

    Etiketler:
    vergi, Gümrük, ticaret, alışveriş, hile, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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